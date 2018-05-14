كوريا الجنوبية تؤكد قرب استئناف عمل سفارتها في طرابلس

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الإثنين، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا ” تشوي سونغ-سو”، رفقة ممثلين عن شركة داوو الكورية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الوفد الكوري أكد حرصه على عودة مجموعتهم لاستكمال المشاريع المتوقفة، في الوقت الذي شرع فيه عدد من الخبراء والفنيين فعلياً بالعمل على تهيئة عودة الشركات بشكل كامل، إضافة إلى تطلعهم للشراكة والتعاون بمشاريع تنموية أخرى في كافة القطاعات وأكد “سو” على قرب موعد استئناف مباشرة عمل السفارة الكورية من طرابلس خلال الفترة القادمة.

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