أبو سبيحة يرفض لقاء السراج فى طرابلس ويعتبره إهانه لأهل الجنوب

ليبيا – أعلن رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل ومدن وقرى فزان علي أبو سبيحة رفضه تلبية دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للإجتماع به مع عدد من مجموعة من أعيان فزان اليوم الإثنين الموافق 14 مايو للعام الجاري في طرابلس.

أبوسبيحة أعتبر في بيان له تلقت المرصد نسخة منه أن في قبول دعوة السراج خارج المنطقة الجنوبية إهانة ونقيصة وإزدراء في حق أهل الجنوب، فضلاً عن كونها استخفافاً واستعطافاً بهم في نيل حقوقهم المشروعة التي حرموا منها في كل المجالات دونما مسوغ.

وقال رئيس المجلس الاعلى لقبائل فزان:”لم نرى منكم أي إهتمام بمأساتنا وتخفيف وطأتها علينا مما شكل امتعاضاً للمواطنين واستهجاناً لنظرتكم الدونية لهم، خاصة وأنهم يشعرون انكم تتمتعون بريع ما يخرج من أرضهم من ماء ونفط وغاز وهم يفتقرون لأبسط سبل الحياة”.

وطالب أبو سبيحة بأن يكون الاجتماع في محيط المنطقة تحديداً في حقل الشرارة بحضور أعضاء فزان في المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى جانب رئيس مؤسسة النفط في حال صدقت النية في حل مشاكل فزان.

وأشار أبو سبيحة إلى الظروف الأمنية والمعيشية السيئة التي يعيشها أهل الجنوب من ندرة في السيولة ونقص للوقود وغلاء فاحش في الأسعارمع انعدام مواطن الشغل إضمحلال النشاط الزراعي بسبب تذبذب التيار الكهربائي وإنقطاعه لساعات طويلة إلى جانب الاقتتال الدائر في سبها لأكثر من ثلاثة أشهر خاصةً أنها المركز الرئيسي للخدمات في المنطقة.

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