اتفاق بين التبو وقبائل فزّان على إيقاف العمليات القتالية في سبها

وقال رئيس مجلس حكماء سبها حسن رقيق إن المجلس الأعلى لمدن وقبائل فزان عقد اجتماعا بحضور 1000 شخص يمثلون أعيان فزان إضافة لأعيان التبو، ونوقشت فيه الأوضاع في سبها بعد الاشتباكات الأخيرة.

وقال رقيق لموقع ليبيا الخبر ان أعيان التبو أكّدوا للمجلس استعدادهم للانسحاب من قلعة سبها وتسليمها للجنة مشكلة من المجلس، إضافة لنفيهم الأخبار التي تتحدث عن نيتهم احتلال الجنوب.

وارتفعت حصيلة القتلى في سبها إلى 31 شخصا الاشتباكات على مدى أسبوعين في مدينة سبها جنوب ليبيا بين مسلحين من قبيلة التبو وآخرين مدعومين من القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر ومحسوبين على قبيلة أولا سليمان.

وقال مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن ثمانية من القتلى سقطوا في اليومين الماضيين،حيث اشتدت وتيرة المواجهات حول القلعة ومقر اللواء السادس مشاة المعروف بكتيبة فارس، والمعين قائده من قبل حفتر

يشار إلى أن قوات تتبع قبائل التبو أعلنت سيطرتها على مقرات اللواء السادس بعد اشتباكات مع عناصر اللواء السبت الماضي.

وشهدت مدينتة سبها الأشهر القليلة الماضية اشتباكات متقطعة واتفاقات هدنة لم تصمد طويلا، وتجدد القتال بداية الشهر رغم مساعي الوساطة التي بذلتها أطراف عدة بينها حكومة الوفاق الوطني.

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