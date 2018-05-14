الرئاسي يصدر قرار بإعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية

أصدر المجلس الرئاسي، الاثنين، قرارا بشأن إعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية، كمؤسسة علمية تعليمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تكون تبعيتها لرئاسة الوزراء، ومقرها في مدينة طرابلس.

ونص القرار، وفقا لإدارة الإعلام بحكومة الوفاق، على منح مجلس التخصصات الطبية، شهادة عليا في مجال التخصص تسمى (شهادة مجلس التخصصات الطبية) تعد أعلى درجة علمية تخصصية سريرية في مجال الطب، وتؤهل حاملها للعمل بصفة طبيب اختصاصي بالمرافق الصحية، وعضو هيئة تدريس في إحدى المؤسسات التعليمية

وحددت المادة الرابعة من القرار، إدارة المجلس برئيس يصدر تسميته من مجلس الوزراء،كما نصت المادة التاسعة، على أن يكون للمجلس ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرر أن يكون لمجلس التخصصات الطبية هيكل تنظيمي يصدر بيان اختصاصه بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

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