بدء أعمال صيانة أبراج الساحة في بنغازي

بدأت دائرة الإنارة العامة في الشركة العامة للكهرباء بنغازي، اليوم الاثنين، ببدء أعمال صيانة أبراج الساحة المقابلة لفندق تيبستي، ضمن إطار حملة دائرة الإنارة لصيانة أبراج وكشافات مدينة بنغازي والمناطق الحيوية بها.

وقال مدير دائرة الإنارة العامة، المهندس خالد بورويص، إنه بعد الحصول على دعم من قِبل المجلس البلدي بنغازي، استأنفت إدارة الإنارة العامة العمل على إنارة مدينة بنغازي ابتدأت بجزيرة السلماني “الجرات” واستبدال كافة الكشافات بها.

وأوضح بورويص أنه العمل ما يزال جارياً في الجزيرة، بنسبة إنجاز 30% ، نظراً لتعرّض أبراج الجزيرة إلى إصابات كبيرة، مبيناً أنها تحتاج إلى بعض الوقت للإعلان عن انتهاء العمل بها.

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