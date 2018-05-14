داخلية المؤقتة تعلن وجود خمسة مناطق أمنية

أعلن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف عن خمسة مناطق أمنية تضم مديريات الأمن المتقاربة جغرافيا ويرأسها أقدم الضباط من مديري الأمن في تلك المناطق وذلك ضمن الخطة الأمنية الأولى للوزارة للعام الحالي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جاء الإعلان عن التنظيم الأمني الجديد “خلال الاجتماع الموسع الأول الذي عقده في بلدية شحات الوزير بمديرو الإدارات ومدراء الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة”.

وتضم المناطق الأمنية الخمس عدد 25 مديرية أمن وعدد من الإدارات بحيث تتولى كل منطقة أمنية يأمرها أقدم الضباط بتوحيد جهود الخطة الأمنية بما يكفل الأمن الظاهر والباطن، وحماية ظهر القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب.

وناقش الاجتماع سير العمل بالوزارة، وأبرز العراقيل التي تواجه مديريات الأمن والإدارات والأقسام التابعة لها والتابعة للوزارة.

وحث بوشناف على تكاتف كل الجهود لإنجاح الخطة الأمنية الجديدة، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستؤدي مهامها المنوطة بها في تأمين ليبيا والليبيين على أكمل وجه.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول بهذا المستوى من الحضور عقب تولي إبراهيم بوشناف مهام وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة وأدائه اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

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