أحد مشايخ التبو: قبل يومين كنا طرف في معركة والآن حسمت وجنحنا للسلم

قال الشيخ محمد وردقو، أحد مشايخ قبائل التبو، «على كل القبائل الالتحام والتعاضد لدعم السلام والمصالحة، أبناء سبها سكتوا كثيرًا عن الظلم والبغي الذي كانوا يتعرضون له ولكن التبو لم ولن يفعلوا ذلك وهذا ما يجب أن يفعله الجميع وهو عدم السكوت عن الظلم ولو كان الظالم تباوي».

وأضاف «وردقو» في تصريح لـ «التباوية نيوز»، أنه «علينا بالوحدة وبث خطاب المحبة والوئام بدل خطاب الكراهية».

وأشاد «وردقو» بدور المجلس الأعلى للقبائل ومدن فزان وخاصة الشيخ على بوسبيحة الذي اجتمع معه بالأمس وأكدوا على نقاط مهمة أولها حرمة دم المسلم البرئ وعدم التعدي على الآخرين ظلمًا وجورًا.

وأشار إلى أن «الأمن مسؤولية جماعية وفيما يتعلق برفع الغطاء الاجتماعي عن المارقين وإعلان ميثاق شرف أهالي وقبائل فزان»، لافتًا أن «الصياغة سيضعها باقي قبائل سبها وفق ما يرونه مناسب ونحن نوقع على أي منشور أو بيان يضعه شرفاء المدينة ولن نكون أبدا عثرة أمام أي جهود مصالحة وسلام».

وفيما يتعلق بالمطار والأماكن الحيوية بالمدينة، قال الشيخ محمد وردقو،إنها «تحت تصرف المجلس الأعلى للقبائل ومدن فزان وسنسلمها لأي جهة محايدة يقررونها».

وختم «وردقو» أنه قبل يومين كنا طرف في معركة والآن حسمت وجنحنا للسلم والأمن وعلى الجميع دعم ذلك.

