السراج يبحث سبل دعم الأجهزة الأمنية بجنزور

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد وأعضاء المجلس البلدي جنزور.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن “الوفد عرض على السراج الصعوبات التي تواجه البلدية في أداء عملها خاصة في مجالي الخدمات الصحية والطرق، وفي هذا الصدد اصدر السراج تعليماته إلى وكيل وزارة الصحة بضرورة إبلاء الأهمية القصوى لتجهيز المستشفى القروي وصيانة المختبر المرجعي بالبلدية، كما اصدر تعليماته لجهاز الإسكان والمرافق للشروع في صيانة طريق البرنوص الواقع بنطاق البلدية”

وتناول الاجتماع، وفق المكتب، سبل دعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بالبلدية لتؤدي دورها الحيوي في استتباب الأمن والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين.

وجدد أعضاء الوفد دعمهم للسراج وحكومة الوفاق الوطني في جهودها المستمرة من اجل تحقيق التوافق والخروج بالبلاد من الأوضاع الراهنة وسعيه لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وفق المصدر ذاته.

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