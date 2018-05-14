الفاخري: الإعلام الليبي المنفلت زاد من تأزم الوضع السياسي بالبلاد

عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل اجتماعا برئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة جمعة الفاخري بحضور المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المجلس بحث المشهد الثقافي الليبي وواقع الإعلام وأثره على المرحلة السياسية في ليبيا.

وقال الفاخري إن “الإعلام الليبي المنفلت زاد من تأزم الوضع السياسي الليبي وأربك المشهد “.

موضحا أن “الدولة الليبية يجب أن تنظم القنوات الإعلامية وتحد من هذا الانفلات في هذه المرحلة”.

كما أشاد بالدور الذي تلعبه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في ترميم التصدعات في المشهد الليبي.

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