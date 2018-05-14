معيتيق يلتقي سفير كوريا الجنوبية ومندوبين عن شركة داوو الكورية

عين ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق الإثنين سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو رفقة ممثلين عن شركة داوو الكورية بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وأكد الوفد الكوري حرصهم على عودة مجموعتهم لإستكمال المشاريع المتوقفة في الوقت الذي شرع فيه عدد من الخبراء والفنيين فعلياً بالعمل على تهيئة عودة الشركات بشكل كامل إضافة إلى تطلعهم للشراكة والتعاون بمشاريع تنموية أخرى في كافة القطاعات.

كما أكد السفير الكوري على قرب موعد استئناف مباشرة عمل السفارة الكورية من طرابلس خلال الفترة القادمة.

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