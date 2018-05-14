بريد ليبيا تبحث عن شركاء لاستكمال مشروع العنونة البريدية

قال مدير الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات محمود الحبيشي، الاثنين، إن شركة بريد ليبيا استكملت المرحلة الأولى من مشروع العنونة البريدية.

وأوضح الحبيشي، في تصريح للرائد، أن الشركة تمكنت من اقتناء المنظومة والتراخيص، واعتماد طريقة الترميز البريدي، ورفع بيانات أكثر من 780 ألف مبنى، مبينا أن كل مبنى في ليبيا أصبح له رمز بريدي من 7 أرقام، مع وجود آلية واضحة لترميز أي مبنى جديد.

وأكد الحبيشي أن شركة بريد ليبيا تمر بضائقة مالية، وتبحث عن شركاء محليين، كالمجالس البلدية، لاستكمال المرحلة الثانية بتنفيذ اللوحات وتركيبها على المباني.

وأشار الحبيشي إلى أن التكلفة المالية لاستكمال المرحلة الأخيرة تقدر بعشرات الملايين، موضحا أن الشركة عاجزة عن تنفيذ المشروع من مخصصاتها المالية.

وعبّر الحبيشي عن أمله بأن تتبنى البلديات تسمية كل شارع فيها، وتركيب ما تسمح به إمكاناتها من لوحات، لافتا إلى أن بعض البلديات أبدت حماسة لتنفيذ المشروع في نطاقها.

يشار إلى أن الشركة المنفذة لمشروع العنونة البريدية توقفت منذ ما يزيد على سبع سنوات.

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