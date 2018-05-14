السراج يلتقي عميد وأعضاء المجلس البلدي جنزور

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاثنين بمقر المجلس عميد واعضاء المجلس البلدي جنزور بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعرض العميد ماتواجهه البلدية من صعوبات في أداء عملها خاصة في مجالي الخدمات الصحية والطرق وفي هذا الصدد أصدر السراج تعليماته إلى وكيل وزارة الصحة بضرورة إيلاء الأهمية القصوى لتجهيز المستشفى القروي وصيانة المختبر المرجعي بالبلدية.

كما أصدر تعليماته لجهاز الاسكان والمرافق للشروع في صيانة طريق البرنوص الواقع بنطاق البلدية.

وتناول الاجتماع السبل الكفيلة بدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بالبلدية لتؤدي دورها الحيوي في استتباب الأمن والمحافظة على ارواح وممتلكات المواطنين.

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