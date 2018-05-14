عماري زايد يلتقي سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا

عين ليبيا

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد الإثنين سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيتينيا موشايدت بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وتناول اللقاء المواضيع ذات الشأن السياسي والأمني في البلاد والخطوات المتخذة لتعديل الاتفاق السياسي حيث عبرت السفيرة عن قلقها لتطورات الأحداث في الجنوب وما سيترتب عليه من تهديد لأمن ليبيا وسلامة المواطنين.

وأكد عماري أن الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة موسعة تنال الثقة من مجلس النواب تعمل على توحيد مؤسسات الدولة وتبسط سيطرتها على كامل الدولة بما يمكنها من تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

كما عبر النائب عن إدانته للحصار المفروض على مدينة درنة وما يترتب عليه من معاناة للمدنيين ومنع النازحين من العودة الى المدينة مستغرباً للصمت الدولي حيال ما يحدث فيها وطالب السفيرة التنسيق مع المجتمع الدولي لفك الحصار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا