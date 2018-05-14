غوقة: قرار الرئاسي رقم 555 مخالف للإعلان الدستوري وضرب بعرض الحائط جملةً من الحقوق

ليبيا – أكد نائب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي سابقاً عبد الحفيظ غوقة على أن قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 555 حول تشكيل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مخالف للإعلان الدستوري.

غوقة عبر عن وجهة نظره خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج “البلاد” الذي يبث عبر قناة “218” تابعتها صحيفة المرصد معتبراً أن قرار الرئاسي 555 ضرب بعرض الحائط جملة من الحقوق والحريات التي نص عليها الإعلان الدستوري.

وكشف غوقة عن إطلاعه على كتاب داخلي مرسل من الرئاسي إلى وزارة الداخلية بعد صدور القرار وإثارته للعديد من التحفظات يأخذ فيه رأي الداخلية بالقرار من الناحية القانونية، معتبراً ذلك بأنه قمة التخبط بإتخاذ مثل هذه القرارات.

نائب رئيس المجلس الوطنية الإنتقالي سابقاً شدد على ضرورة إتخاذ عدد من الإجراءات قبل إصدار أي قرار كخضوعه لدراسة قانونية وعرضه على الإدارات القانونية المختلفة كإدارة القانون الموجوده قبل تشكيل حكومة الوفاق لدراسة نصوص القرار ومدى ملائمتها للتشريعات النافذة أو معارضتها لهذه التشريعات.

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