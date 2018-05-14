الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تطورات الأوضاع في الجنوب

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد اليوم الاثنين سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “بيتينيا موشايدت”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، المواضيع ذات الشأن السياسي والأمني في البلاد، والخطوات المتخذة لتعديل الاتفاق السياسي.

وعبرت السفيرة عن قلقها لتطورات الأحداث في الجنوب، وما سيترتب عليه من تهديد لأمن ليبيا وسلامة المواطنين.

من جانبه أكد عماري للسفيرة، وفق ذات المصدر، بأن “الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة موسعة تنال الثقة من مجلس النواب تعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتبسط سيطرتها على كامل الدولة بما يمكنها من تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، واسترشد بجهوده في مجال الحكم المحلي لنقل الاختصاص للبلديات وإلغاء المركزية”.

وعبر عماري عن “إدانته للحصار المفروض على مدينة درنة، وما يترتب عليه من معاناة للمدنيين، ومنع النازحين من العودة إلى المدينة، مستغرباً للصمت الدولي حيال ما يحدث فيها وطالب السفيرة التنسيق مع المجتمع الدولي لفك الحصار” على حدّ قوله.

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