11981مواطنا أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي الزاوية

قالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي الزاوية، بلغ 11981 ناخبا وناخبة.

وأضافت اللجنة المركزية أن عدد الناخبين يمثل 63 بالمئة من عدد المواطنين الذين سجلوا في انتخابات المجلس البلدي، مشيرة إلى أن نسبة الرجال الناخبين كانت 74 بالمئة، أما نسبة النساء فلم تتجاوز 26 بالمائة.

من جهتها قالت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الزاوية إن أوراق النتائج أحيلت من المراكز الانتخابية إلى مقر اللجنة المركزية في طرابلس، من أجل فرزها.

هذا وأفادت اللجنة الفرعية بأنها ستعطي مدة 15 يوما لقبول الطعون قبل الإعلان عن النتائج المبدئية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا