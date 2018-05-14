جامعة بنغازي تكرم أسر شهداء ثورة الكرامة والمتقاعدين من العاملين فيها

كرمت جامعة بنغازي أسر شهداء ثورة الكرامة، والمتقاعدين من العاملين في الجامعة، احتفاء بعيد العمال، والذكرى الرابعة للكرامة، حيث أقيم حفل بالمناسبة حضره آمر القوات الخاصة الصاعقة، اللواء ونيس بوخمادة،

وقد وزعت في ختام الحفل شهادات التكريم على أسر الشهداء العاملين في الجامعة والمتقاعدين.

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