مصلحة التسجيل العقاري في ليبيا تكرم المشاركين بالدورات التدريبية

أعلنت مصلحة التسجيل العقاري في ليبيا، تكريم عدد من المشاركين بالدورات التدريبية التي نظمتها المصلحة.

وأوضح الحساب الرسمي لمصلحة التسجيل العقاري في ليبيا، عبر فيس بوك، أن الحفل شارك فيه رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري، ورئيس فرع منطقة طرابلس، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير إدارة الموارد البشرية والمستشار محمود سويب.

وألقى الحضور خلال الحفل كلمات ترحيبية جاءت محملة بالتشجيع والدعم والمساندة والحث على المثابرة والاجتهاد في العمل، وفي ختام الحفل قدم رئيس لجنة الإدارة الشهادات للمتدربين متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح.

