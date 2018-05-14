عقوب يوجه تعليماته بإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بديوان وزارة الصحة

بحث وكيل وزارة صحة المؤقتة، سعد عقوب، مع عدد من مديري الإدارات، استعدادات الوزارة والمرافق الصحية والطبية لاستقبال شهر رمضان، وأطر التنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة للقطاع.

وحسب الموقع الرسمي للوزارة، فقد شدد عقوب على ضرورة إنشاء واعتماد صندوق التكافل الاجتماعي، الذي يهدف إلى تقديم التسهيلات المادية لمنتسبيه من الموظفين ومديري الإدارات بديوان وزارة الصحة.

كما أعلن عن إنشاء مركز للتدريب داخل ديوان الوزارة بالبيضاء، لتطوير أداء العاملين في هذا القطاع، وتحسين الخدمات المقدمة لمستقبلي الخدمة بمختلف أنواعها، وعقد ورشات عمل لتوعية الموظفين.

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