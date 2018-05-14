تعرف على تفاصيل حملة مقاطعة البيض والحليب في ليبيا

تتواصل في ليبيا حملة مقاطعة شراء البيض والحليب التي انطلقت أمس الأول السبت اعتراضا على ارتفاع سعره.

وأكد منظمو الحملة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشعب يستطيع أن يرفع آو يخفض سعر أي سلعة بإرادته مبينين أن الأمر يحتاج لقليل من الثقافة والوعي والصبر.

تابع منظمو الحملة نحن من يشجع التجار على الجشع، باستطاعتنا إعادة سعر أي سلعة إلى سعرها الطبيعي “وإيقاف التجار الجشعين عند حدهم خلال شهر رمضان، وزادوا لنبدأ بسلعة الحليب والبيض، وإذا نجحنا، نستطيع ان نطبق المقاطعة على سلع أخرى، حتى سعر صرف الدولار باستطاعتنا ترجيعه وتثبيته سعر صرفه الرسمي ونلقن تجار العملة درساً، نحن نملك الحلول والأدوات وكل ما ينقصنا الإرادة”.

واستشهد منظمو الحملة بقصة حدثت في الأرجنتين مفادها انه عندما قامت شركات إنتاج البيض برفع سعر البيض امتنع المواطنين عن شرائه الأمر الذي أدى لتكدسه وخسارة الشركات ما اضطرها لتقديم اعتذار رسمي للشعب الأرجنتيني عن طريق جميع وسائل الإعلام وتخفيض سعر البيض عن سعره السابق إلى ربع القيمة السابقة.

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