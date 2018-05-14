بحث إقامة ملتقى اقتصادي بين عمدة بنغازي والسفير الإيطالي

بنغازي-العنوان

بحث عميد بلدية بنغازي عبدالحميد العبار اليوم الإثنين مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبى بيرونيحيث أوجه التعاون وإمكانية إقامة ملتقى اقتصادي في بنغازي خلال الفترة القادمة.

وناقش عميد البلدية مع السفير سُبل مساهمة إيطاليا في إزالة الألغام وتزويد الجهات المختصة بمعدات إزالة الألغام والأطراف الصناعية.

وقال العبار “إن برقة تأثرت بالصراعات وحرمت من مواردها.. نأمل من إيطاليا إحدى الدول الراعية للحوار أن تطالب السراج أن يعطي المنطقة حقها.”

وأضاف العبار أن الموارد تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق وبالتالي تذهب إلى الميليشيات وهو أمر غير مقبول، ودعا إلى تكرار هذه الزيارات إلى بنغازي وأبدى أمله في التغلب على أية عوائق.

من جانبه قال السفير الإيطالي “إن هناك مبادرة لبناء مقر مؤسسة النفط وفتح منح دراسية لطلبة جامعة بنغازي” مؤكدا أن بنغازي جزء من برنامج إيطاليا في دعم البلديات مع الاتحاد الأوروبي، من خلال دعم القطاع الصحي ومشروع الطريق الساحلي وغير ذلك.

وأوضح، أنه بدأ زيارة رسمية لمدينة بنغازي، وأجرى نقاشات مهمة حول كل المبادرات الثنائية بين بنغازي وإيطاليا، وإعادة الإعمار والاقتصاد والمجالات الأكاديمية.

وقال “كانت معنا شركات إيطالية ستجري لقاءات بخصوص المنح والاستثمار والبنية التحتية وغيرها من المجالات”.

وأكد السفير أنه أجرى لقاء مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وتناول معه العملية السياسية في ليبي، .مشيرا إلى أنه سيجري لقاءات أخرى في بنغازي مع المسؤولين، لتعزيز وجود الشركات الإيطالية إلى ليبيا.

وأشار إلى أن بلاده تعتمد على وجود الأمن والاستقرار للبناء وتعزيز وجود الشركات الإيطالية في المنطقة، من أجل بناء منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية