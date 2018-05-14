بوشناف يعلن إنشاء 5 مناطق أمنية تضم 25 مديرية أمن

ليبيا – أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف الأحد عن خمسة مناطق أمنية تضم مديريات الأمن المتقاربة جغرافياً ويرأسها أقدم الضباط من مديري الأمن في تلك المناطق ضمن الخطة الأمنية الأولى للوزارة للعام الحالي.

وبحسب إيجاز صحفي تلقته المرصد من وزارة الداخلية فان التنظيم الأمني الجديد للوزارة أعلن عليه خلال الاجتماع الموسع الأول الذي عقده في بلدية شحات الوزير مع مديرو الإدارات ومدراء الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

وتضم المناطق الأمنية الخمس عدد 25 مديرية أمن وعدد من الإدارات بحيث تتولى كل منطقة أمنية يأمرها أقدم الضباط بتوحيد جهود الخطة الأمنية بما يكفل الأمن الظاهر والباطن، وحماية ظهر القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب.

وناقش الاجتماع سير العمل بالوزارة، وأبرز العراقيل التي تواجه مديريات الأمن والإدارات والأقسام التابعة لها والتابعة للوزارة.

وحث المستشار بوشناف على تكاثف كل الجهود لإنجاح الخطة الأمنية الجديدة، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستؤدي مهامها المنوطة بها في تأمين الوطن والمواطن على أكمل وجه.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه من ناحية الحضور عقب تولي بوشناف مهام وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة وأدائه اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

المرصد – متابعات

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