إيطاليا تتلمس حاجات بنغازي.. وتعد بمشاريع

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، الاثنين، إن بلاده تعتزم القيام ببعض المشروعات الحيوية بنغازي وذلك ضمن برنامجها مع الاتحاد الأوربي لدعم البلديات.

جاء ذلك خلال زياره أجراها بيروني إلى بنغازي، والتقى خلالها عميد البلدية عبدالرحمن العبار، لبحث أوجه التعاون وإمكانية إقامة ملتقى اقتصادي في المدينة خلال الفترة القادمة، كما ناقش الجانبان تزويد إيطاليا للجهات المختصة بمعدات إزالة الألغام والأطراف الصناعية.

وكشف بيروني عن مبادرة لبناء مقر مؤسسة النفط، وفتح منح دراسية لطلبة جامعة بنغازي، مبينا أن برنامج إيطاليا لدعم البلديات يتضمن أيضا مساعدة القطاع الصحي ومشروع الطريق الساحلي.

وأشار، وفق صفحة بلدية بنغازي في “فيسبوك”، إلى أنه أجرى نقاشات مهمة حول كل المبادرات الثنائية بين بنغازي وإيطاليا، وإعادة الإعمار والاقتصاد والمجالات الأكاديمية.

وأكد السفير حضور شركات إيطالية إلى بنغازي لإجراء لقاءات بخصوص المنح والاستثمار والبنية التحتية وغيرها من المجالات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية