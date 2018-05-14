داخلية الوفاق تعلن بدء تنفيذ خطة لفرض الأمن

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور بدء تنفيذ خطة أمنية لفرض الأمن بالشارع العام من خلال تعاون كافة المكونات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والعسكرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ان تصريحات الوزير جاءت خلال اجتماع اليوم الاثنين مع “ماريا ريبيورو” نائبة المبعوث ألأممي للدعم في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام.

وقدمت المسؤولة الأممية تعازيها لليبيا بشأن ضحايا العمل الإرهاب الذي أستهدف المفوضية العليا للانتخابات خلال الفترة الماضية.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بفتح بتشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وتتضمن المبادرة قيام البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء بالإضافة إلى عقد حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص النازحين على ان يتم في غضون سنة الاستفتاء على الدستور.

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