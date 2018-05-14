عمليات سرت الكبرى: هكذا سنتعامل مع الانغماسيين الذين يحاولون استهداف حقول النفط

ليبيا – أكد آمر عمليات غرفة سرت الكبرى العميد ركن محمد الخازمي على تأمين القوات المسلحة للموانئ والحقول النفطية للحفاظ على قوت الليبيين.

الخازمي كشف في تصريح لقناة “218” اليوم الإثنين تابعته صحيفة المرصد عن قيام غرفة عمليات سرت بدوريات أرضية تصل الى منطقة الجفرة لتأمين كافة الحقول الموجودة جنوب منطقة الهلال النفطي.

ووصف العميد الخازمي العمليات التي تستهدف الحقول النفطية بـ”العمليات الانغماسية” منفذيها أشخاص تم غسل أدمغتهم لتنفيذ هذه العمليات التي تسمى” عمليات الذئاب المنفردة”.

وأشار إلى وضع القوات المسلحة وغرفة عمليات سرت الكبرى خطة لمقاومة تلك الهجمات كجمع المعلومات بواسطة الاستطلاع وجمع المعلومات اللاسلكية والالكترونية بالإضافة لعمليات التصوير الجوي وعلى الرغم من ذلك فإن جميع الخطوات الإحترازية المتخذة لا تمنع من وقوعها لإستخدامها المدنيين والمركبات المدنية.

آمر عمليات غرفة سرت الكبرى دعا المواطنين للتعاون معهم وتقديم المعلومة الصحيحة للجهات الأمنية بالوقت المناسب، مبيناً إحباطهم أكثر من عملية سابقة لهذه العصابات الإنتحارية التي ينفذها أشخاص غير ليبيين.

وقال العميد الخازمي إن العصابات الإجرامية تقوم بردة فعل وصفها بـ”الخسيسة والجبانة” على أي إنتصار تحققه القوات المسلحة لأنها لا تستطيع المواجهة بالسلاح وتلجأ عادة لإستخدام السيارات المفخخة.

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