اجتماع لبحث هيكلة جهاز مكافحة الهجرة

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اجتماعا مع رؤساء فروع ومراكز الإيواء بالمنطقة الغربية وذلك بحضور رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية محمد بشير.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ان الاجتماع عقد اليوم الاثنين بديوان وزارة الداخلية يهدف إلي وضع هيكلية جديدة لعمل جهاز الهجرة غير الشرعية و مراكز الإيواء التابعة لها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض لأبرز العراقيل والمشاكل التي تواجه عمل الجهاز ومناقشة عدد من المقترحات التي من شانها تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.

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