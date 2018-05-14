الملتقى الوطني الليبي يعرض مخرجاته في مؤتمر صحفي بتونس

عرض مركز الحوار الإنساني, خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين 14 ماي الجاري, في العاصمة التونسية مستجدّات الملتقى الوطني الليبي والمراحل القادمة منه ضمن مسار إيجاد حلول للأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال المتحدث بإسم مركز الحوار الإنساني وليد أبو ظهير إن الملتقى الوطني الليبي هو جزء من خطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة, مضيفا أنه تم خلال الملتقى عقد إجتماعات في 27 مدينة وقرية ليبية بمشاركة 2500 شخص, أي نحو 42 إجتماع.

وأوضح أبو ظهير أن الإجتماعات التي يعقدها الملتقى الوطني الليبي ستتواصل خلال شهر رمضان وبعده في ليبيا وخارجها.

من جانبه, أفاد ممثّل مركز الحوار الإنساني أميّة الصديق بأن الملتقى الوطني الليبي عملية فريدة من نوعها لأن مخرجاته قريبة من إحتياجات الليبيين. وأوضح الصديق أنه تمت دعوة الأطراف الإجتماعية والسياسية الفاعلة في ليبيا للمشاركة في أشغال المؤتمر الوطني, وذلك تحت رقابة الرأي العام المحلي.

وفي إجابة عن سؤال طرحته “بوابة إفريقيا الإخبارية” حول وجود تنسيق بين القائمين على الملتقى الوطني مع جهات وطنية لبيبة تقود بدورها مبادرات للمصالحة الداخلية الشاملة, على غرار المؤتمر العام والجامع والمجلس الأعلى لشيوخ ليبيا وأنصار النظام السابق, من عدمه, أوضح وليد أبو ظهير أن مركز الحوار الإنساني لا ينافس المبادرات انفة الذكر, بل على خلاف ذلك هو يدعوها إلى الإنضمام إلى المتلقى بهدف إيجاد حلول للأزمة.

وفي السياق ذاته, قال أمية الصديق, ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” إن المبادرات المذكورة مهمّة لأنها مبادرات ليبية وطنية أصيلة, داعيا الأطراف المذكورة إلى الإندماج في الملتقى الوطني من أجل تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا, ملاحظا في الأثناء أن دور مركز الحوار الإنساني هو تقديم الدعم لتلك المبادرات.

من جانب اخر, أكد الصديق أن الملتقى الوطني الليبي يهدف إلى قيام دولة ليبية قوية ولامركزية,و ذات سيادة, و بمؤسستين عسكرية وأمنية قويّيتين.

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