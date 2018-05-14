“قبائل التبو” يعلن انتهاء الأعمال العسكرية بسبها، ويدعو مديرية الأمن باستلام المواقع الحيوية

أعلن مجلس قبائل التبو للتنسيق وإنهاء الأزمة، انتهاء جميع الأعمال العسكرية مع الاحتفاظ بحق الرد دفاعا عن النفس، داعيا مديرية الأمن باستلام المواقع الأمنية بما فيه مطار سبها الدولي لإعادة افتتاحه.

وعبر المجلس في بياه اليوم الإثنين، عن إدانته واستنكاره بشدة كل الأعمال المنافية للدين الحنيف مثل انتهاك حرمات المنازل والاعتداء على الأبرياء والأملاك الخاصة والعامة، مطالبا “آمر منطقة سبها العسكرية بفتح تحقيق في الانتهاكات التي حصلت من قتل وقصف على الأحياء السكنية والجرائم التي قام بها اللواء السادس باسم الجيش”.

ودعا مجلس قبائل التبو للتنسيق وإنهاء الأزمة، سكان الأحياء المجاورة (القرضة، والثانوية، والناصرية، وحجارة)، ومركز سبها الطبي، للعمل على منع المسلحين من إطلاق النار من داخل أحيائهم حتى لا يضطروا بالرد على مصادر النيران، وفق نص البيان.

وأكد المجلس، تمسكهم بإعادة الأسير يونس قلمه عبدالله عضو مجلس حكماء وقبائل التبو المختطف من مركز سبها الطبي، محملا المسؤولية لمجلس شورى قبيلة أولاد سليمان، وإدارة مركز سبها الطبي، والوحدات الأمنية وأفراد الكتيبة المكلفة بحراسة المركز الطبي.

وصدر هذا البيان عقب توصل المجلس الأعلى لمدن وقبائل فزان لتفاهم مع أعيان قبيلة التبو الأحد، على إيقاف أي أعمال قتالية وعدم الدخول لأحياء المدينة، إضافة لوقف التصعيد الإعلامي.

وتشهد مدينة سبها جنوب البلاد الأيام الماضية، تصعيدا عسكريا ومواجهات مسلحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في محيط مقر اللواء السادس جنوب المدينة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.

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