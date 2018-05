مراسلنا: إصابة أحد القيادات الخطيرة فى شورى درنة

المتوسط – خاص:

كشف مراسل صحيفة المتوسط، عن إصابة أحد العناصر الإرهابية البارزة واخطرهم لدى ما تسمى ” قوة حماية درنة ” ويدعى ” يحى رجب الحصادي ” نتيجة المواجهات الأخيرة مع القوات المسلحة في منطقة ” الفتائح ” بتاريخ 7 مايو 2018 .

وبحسب مصادر المتوسط، فإن ” يحى ” 1993 من سكان “حي بن ناصر” بمنطقة الساحل الشرقي، يعد من أبرز العناصر لدى السرية الأمنية التابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل ” والمسؤولة عن عمليات الخطف والتصفية والقتل بالمدينة، كما يعتبر الأقرب من مسؤول السرية المدعو ” معاذ الطشاني ” والمكني ” أبو البراء الأنصاري ” والذراع اليمنى له .

كما أن لدى المدعو “يحى” الشقيق الأكبر ويدعي “عبدالحكيم الحصادي” مواليد 1987 أحد عناصر تنظيم داعش قبل أن يلتحق بتنظيم أنصار الشريعة، وشقيقهم الأصغر ويدعي ” سالم الحصادي ” مواليد 1992 واحد عناصر السرية الأمنية أيضا.

