معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يناقش الأوضاع الأمنية في سرت وراس لانوف مع مديرا أمنهما

قرنادة 14 مايو 2018 (وال) -التقى معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف صباح اليوم الإثنين بمكتبه بديوان الوزارة في منطقة قرنادة بالسادة مدير أمن سرت، ومدير أمن راس لانوف، وذلك لبحث سير عمل هاتين المديريتين وأبرز العراقيل التي تواجه العمل بهما.

وناقش معاليه مع السيد مدير أمن سرت العقيد معيوف حسين المعداني، أوضاع المديرية والأجهزة التابعة لها، مؤكدا أن الوزارة ستدعم المديرية بالإمكانيات والمعدات والآليات اللازمة للعمل.

ووضع المعداني معالي الوزير في صورة الوضع الأمني للمدينة واحتياجات الأجهزة الأمنية لتقوم بعملها على أكمل وجه، لافتا إلى أنه يعمل على تفعيل كافة أجهزة الأمن لتكون تابعة للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

من جهة أخرى، أوضح مدير أمن راس لانوف العقيد عبدالسلام عبدالحفيظ الحسوني سير العمل بهذه المديرية الحيوية التي تقع ضمن نطاقها عدد من الموانئ والحقول النفطية، وعملها على تأمين المواطنين على نطاق واسع يمتد حتى سرت.

كما أوضح الحسوني العراقيل التي تواجه العمل في هذه المديرية واحتياجات الأجهزة الأمنية لكي تقوم بعملها على أكمل وجه.

وأشاد معالي الوزير المستشار إبراهيم بوشناف بعمل هاتين المديريتين، مؤكدا الأهمية الجغرافية اللتين تغطيهما.

والأحد، أعلن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف الأحد عن خمسة مناطق أمنية تضم مديريات الأمن المتقاربة جغرافياً ويرأسها أقدم الضباط من مديري الأمن في تلك المناطق ضمن الخطة الأمنية الأولى للوزارة للعام الحالي.

التنظيم الأمني الجديد للوزارة جاء الإعلان عليه خلال الاجتماع الموسع الأول الذي عقده في بلدية شحات معالي الوزير أمس بالسادة مديرو الإدارات ومديرو الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

الجدير بالذكر أن ما يعرف بوزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير الدستورية أعلن عما قال إنها خطة أمنية نائبة المبعوث الأممي للدعم في ليبيا ماريا ريبيورو ونائبة الممثل الخاص للأمين العام، بحسب بيان صادر عن الموقع الإلكتروني لتلك وزارة الداخلية. (وال – قرنادة) ا م

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