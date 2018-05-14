خلال لقائه بالسفيرة الأوروبية.. عماري يطالب المجتمع الدولي بفك الحصار عن درنة

طالب عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، خلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيتينيا موشايدت، بضرورة تعاون وتنسيق الاتحاد مع المجتمع الدولي لفك الحصار عن مدينة درنة.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء الذي عُقد اليوم الإثنين بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، تناول المواضيع ذات الشأن السياسي والأمني في البلاد، والخطوات المتخذة لتعديل الاتفاق السياسي.

وأعرب عماري زايد، عن إدانته للحصار المفروض على مدينة درنة، وما يترتب عليه من معاناة للمدنيين، ومنع النازحين من العودة إلى المدينة، مستغربًا الصمت الدولي حيال ما يحدث فيها، مطالبًا السفيرة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لفك الحصار.

وعبّرت السفيرة الأوروبية، عن قلقها لتطورات الأحداث في الجنوب، وما سيترتب عليها من تهديد لأمن ليبيا وسلامة المواطنين.

وأكد عماري، أن الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة موسعة تنال الثقة من مجلس النواب تعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتبسط سيطرتها على كامل الدولة بما يمكنها من تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، واسترشد بجهوده في مجال الحكم المحلي لنقل الاختصاص للبلديات وإلغاء المركزية.

وتشهد مدينة سبها جنوب البلاد منذ أيام، تصعيدا عسكريا ومواجهات مسلحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في محيط مقر اللواء السادس جنوب المدينة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.

في حين، تشهد محاور القتال بمدينة درنة شرق البلاد قصفا جويا ومدفعيا مكثفا، عقب ارتفاع وتيرة الاشتباكات والتصعيد العسكري مؤخرا بين قوات مجلس شورى مجاهدي درنة من جهة، وقوات عملية الكرامة في الجهة المقابلة، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

يذكر أن قوات عملية الكرامة تفرض حصارا خانقا على درنة منذ عدة أشهر أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

كما يعاني أهالي مدينة درنة أوضاعًا إنسانية صعبة من إغلاق الطرق الذي تفرضه غرفة عمليات عمر المختار التابعة لعملية الكرامة، حيث هناك نقصٌ حادٌّ في الخبز والموادّ الغذائية والموادّ الطبية والوقود والغاز.

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