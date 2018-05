عميد «بنغازي» للسفير الإيطالي: الموارد تذهب إلى حكومة الوفاق وبالتالي للميليشيات

المتوسط

استقبل عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبى بيرونيحيث، اليوم الاثنين 14 مايو.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية بنغازي، عبر فيس بوك، أن اللقاء تناول أوجه التعاون وإمكانية إقامة ملتقى اقتصادي في بنغازي خلال الفترة القادمة.

وناقش عميد البلدية مع السفير سبل مساهمة إيطاليا في إزالة الألغام وتزويد الجهات المختصة بمعدات إزالة الألغام والأطراف الصناعية.

وقال عميد بلدية بنغازي إن «برقة تأثرت بالصراعات وحرمت من مواردها»، مضيفًا: «نأمل من إيطاليا إحدى الدول الراعية للحوار بأن يعطي المنطقة حقها».

وأشار عميد البلدية إلى أن «الموارد تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق غير الدستورية، وبالتالي تذهب إلى الميليشيات وهو أمر غير مقبول»، ودعا إلى تكرار هذه الزيارات إلى بنغازي مبديًا أمله في التغلب على أي عوائق.

من جانبه قال السفير الإيطالي، جوزيبي بيروني، إن «هناك مبادرة لبناء مقر مؤسسة النفط وفتح منح دراسية لطلبة جامعة بنغازي» مؤكدًا أن مدينة بنغازي جزء من برنامج إيطاليا في دعم البلديات مع الاتحاد الأوروبي، من خلال دعم القطاع الصحي ومشروع الطريق الساحلي وغير ذلك.

وأوضح السفير الإيطالي، أنه بدأ زيارة رسمية لمدينة بنغازي، وأجرى نقاشات مهمة حول كل المبادرات الثنائية بين بنغازي وإيطاليا، وإعادة الإعمار والاقتصاد والمجالات الأكاديمية، مضيفًا أنه «كان معنا شركات إيطالية ستجري لقاءات بخصوص المنح والاستثمار والبنية التحتية وغيرها من المجالات».

وختم السفير الإيطالي قائلًا: «سنجري لقاءات أخرى في بنغازي مع المسؤولين، لتعزيز وجود الشركات الإيطالية إلى ليبيا»، لافتًا إلى أن بلاده تعتمد على وجود الأمن والاستقرار للبناء وتعزيز وجود الشركات الإيطالية في المنطقة، من أجل بناء منطقة آمنة ومستقرة.

