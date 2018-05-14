اخبار ليبيا الان

«داخلية الوفاق» تبحث وضع هيكلية جديدة لجهاز الهجرة غير الشرعية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق الوطني محمد الشيباني، بحضور، رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية صباح اليوم الاثنين بديوان وزارة الداخلية اجتماعا ضم رؤساء فروع ومراكز الإيواء بالمنطقة الغربية

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم الاثنين، فهدف الاجتماع إلي وضع هيكلية جديدة لعمل جهاز الهجرة غير الشرعية و مراكز الإيواء التابعة لها

كذلك تم استعراض لأبرز العراقيل والمشاكل التي تواجه عمل الجهاز ومناقشة عدد من المقترحات التي من شانها تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.

The post «داخلية الوفاق» تبحث وضع هيكلية جديدة لجهاز الهجرة غير الشرعية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك