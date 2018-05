«داخلية الوفاق» تبحث وضع هيكلية جديدة لجهاز الهجرة غير الشرعية

المتوسط:

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق الوطني محمد الشيباني، بحضور، رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية صباح اليوم الاثنين بديوان وزارة الداخلية اجتماعا ضم رؤساء فروع ومراكز الإيواء بالمنطقة الغربية

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم الاثنين، فهدف الاجتماع إلي وضع هيكلية جديدة لعمل جهاز الهجرة غير الشرعية و مراكز الإيواء التابعة لها

كذلك تم استعراض لأبرز العراقيل والمشاكل التي تواجه عمل الجهاز ومناقشة عدد من المقترحات التي من شانها تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.

