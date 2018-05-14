المزوغي: ملتقى داكار مؤشر على مزيد من التشظي

أكد الكاتب والمحلل السياسي، نوري محمد المزوغي، أن ملتقى داكار الذي اختتم أعماله أمس الأحد، بعاصمة السنغال يعد بمثابة مؤشر على مزيد من التشظي.

وقال المزوغي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “ما رشح عن ملتقى داكار وبعض الفعاليات المشابهة والمتزامنة معه يقود إلى جملة من الدلالات أولها وجود المزيد من الانقسامات العميقة في صفوف تياري سبتمبر وفبراير على حد سواء ما يعني غياب الرؤية الوطنية الواضحة والبرامج السياسية المقنعة لدى الجانبين، وثانيها أن الفجوة لا تزال واسعة بينهما وهذا أظهره طابع النقاشات التي تخللت لقاءتهم والملاسنات التي انهتها واعقبتها، أما الدلالة الثالثة فهي تتمثل في غياب أطراف مهمة وفاعلة على الأرض لا يمكن إحراز أية نتائج إيجابية بدونها”، بحسب تعبيره.

واختتم المزوغي تصريحه قائلا “يمكن القول إجمالا أن لقاء داكار وما على شاكلته لا تزيد المشهد الليبي عموما إلا ضبابية ولن تفرز على صعيد الاصطفافات السياسية ما يمكن أن يغير شيئا من خارطتها العبثية”.

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