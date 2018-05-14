باره يطالب بالاحتكام للقانون الذي يكفل حقوق المواطنين

أكد أستاذ القانون محمد باره أن ليبيا بالجميع ومع الجميع مطالبا بعودة المهجرين إلى مدنهم. ودعا باره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إلى أن يكون القانون والقضاء هما الفيصل بين الليبيين سواء أنصار سبتمبر أو فبراير أو أي طيف سياسي آخر. وشدد باره في خلال تعليقه على نتائج ملتقى داكار على ضرورة أن يحظى كل مواطن ليبي بجميع الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون.

ودعا البيان الختامي لملتقى داكار إلى “التعجيل في الاستفتاء على مشروع الدستور وتوفير الأجواء المناسبة لذلك، وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية على أسس المواطنة والكفاءة، والمطالبة بإنشاء لجنة وطنية للمصالحة الشاملة، وإيجاد آليات تضمن المحافظة على ثروات البلاد وعدالة توزيعها واسترداد أي أموال ضائعة ومنهوبة ووقف القرصنة الدولية عليها” ودعا البيان إلى تفعيل قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب الليبي ووضع لوائحه الداخلية وتعميمه على الأجهزة القضائية”.

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