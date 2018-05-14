بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات تبحثان خطوات العملية الانتخابية المقبلة

استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا لتنسيق المساعدات الخاصة بالعملية الانتخابية، برئاسة نائب الممثل الخاص ماريا ريبيرو، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

الاجتماع الذي عقد بمقر البعثة في طرابلس يهدف إلى إحاطة المجتمع الدبلوماسي في كل من ليبيا وتونس على عدة قضايا، منها الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية وتأثيره على العملية الانتخابية، والخطوات المقبلة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى المساعدة المطلوبة من المجتمع الدولي.

المشاركون في الاجتماع حيوا موظفي المفوضية على مثابرتهم وتفانيهم في عملهم، معربين عن تعازيهم لرئيس المفوضية ولعائلات الضحايا الذين قضوا في الهجوم.

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