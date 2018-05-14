حفتر يستقبل السفير الإيطالي في مقر قيادة الجيش

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، بمقر القيادة العامة في الرجمة السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني. وقال السفير الايطالي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن اللقاء تركز على الحاجة الماسة للسير قدماً بالعملية السياسية مع نظرة اجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018. وأضاف بيروني أنه “على المجتمع الدولي تفادي الخطط المتعددة وأن يركز عمله على ما تحتاجه ليبيا للتمكين من إجراء الإنتخابات في ظروف آمنة و نزيهة”. وأعرب السفير الإيطالي عن جزيل شكره للمشير خليفة حفتر على حفاوة الاستقبال.

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