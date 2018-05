“وزير الداخلية” يعلن بدء خطة لفرض الأمن في المنطقة الغربية

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، العميد عبد السلام عاشور بدء تنفيذ خطة أمنية لفرض الأمن بالشارع العام من خلال تعاون كافة المكونات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والعسكرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين وزير الداخلية مع ماريا ريبيورو نائبة المبعوث الأممي للدعم في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام.

من جهتها أعربت ماريا عن تعازيها بشأن ضحايا العمل الإرهاب الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس خلال الفترة الماضية.

