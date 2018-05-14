مجلس الأعيان للمصالحة يكشف حقيقة الأوضاع في سبها

نفى الناطق باسم مجلس أعيان ليبيا للمصالحة عبد الحفيظ معتوق ما تردد من أنباء بشأن تجدد الاشتباكات في سبها مبينا أن دوي الانفجار الذي سمع بالقرب من مقر اللواء السادس نتج عن قيام مجهولين بتفجير خزان مياه كانت تستخدمه بعض ألأطراف في عمليات القنص.

وأوضح معتوق في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يتواصل مع مختلف الأطراف سعيا للتهدئة محذرا الأطراف المسلحة من استغلال الفراغ الأمني الذي تشهده سبها حاليا لتصفية الحسابات الشخصية واستيفاء الحق بالذات.

وجدد معتوق التأكيد على تحميل الأطراف السياسية في ليبيا مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في سبها. وكانت أنباء ترددت بشأن تجدد الاشتباكات في سبها عقب سماع دوي انفجار بالقرب من مقر اللواء السادس خاصة وان المدينة شهدت خلال اليومين الماضيين اشتباكات بين قوات اللواء السادس والتبو أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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