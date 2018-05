«مجلس قبائل سبها» : صراعنا مع «اللواء السادس» و ليس «أولاد سليمان»

المتوسط :

أعلن مجلس قبائل للتنسيق و إنهاء الأزمة في سبها عن تمسكه بوحدة الأراضي الليبية، مؤكدا بأنه يقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف.

وأفاد المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، أنه لا يحمل العداء تجاه أي قبيلة بما في ذلك قبيلة أولاد سليمان،مؤكدا بأنهم شركاء في الوطن،و أن صراعنا الحقيقي مع المجرمين المحتلين لمدينة سبها إداريا وأمنيا و عسكريا و المتمثل في اللواء السادس القبلي و الذي ينتهك حرمات المواطنين ويقوم بالعديد من الاعتداءات على المصارف و الدوائر الحكومية والمستشفيات وخطف المرضي من داخل غرف االعمليات بمركز سبها الطبي.

وأكد المجلس، على أن الدليل على الاعتداءات التي يمارسها اللواء السادس مشاه هو اختطاف عضو مجلس حكماء التبو بالمدينة الشيخ يونس قلمة في ال23 من شهر أبريل الماضي.

‏هذا وأعلن المجلس تحمل منسؤوليته في إجراء عدة تعديدلات لعدد من الإدارات و التي من بينها وقف جميع الأعمال العسكرية مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس، مطالبا آمر منطقة سبها العسكري بفتح تحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال الأيام الماضية من قتل وقصف لعدد من الأحياء السكنية والجرائم التي قام بها بما يسمى اللواء السادس باسم الجيش.

وطالب المجلس، سكان الأحياء المجاورة “القرضة –الثانوية-الناصرية-حجارة” ومركز سبها الطبي بالعمل على منع المسلحين من وقف إطلاق النار من داخل الأحياءحتي لا يتم تبادل لإطلاق النيران كنوع من الدفاع عن النفس.

وأعلن البيان عن تمسكه بعودة الأسير المختطف من مركز سبها الطبي/ يونس قلمة ‏، محملا المسئولية لمجلس شورى قبيلة أولاد سليمان وإدارة مركز سبها الطبي و الوحدات الأمنية وأفراد الكتيبة المكلفة بحراسة المركز.

ودعا المجلس مديرية الأمن باستلام المواقع الأمنية بما في ذلك مطار سبها الدولي لإعادة افتتاحه،معلنا إدانته للأعمال المنافية كافة لتعاليم الدين و القيم الإنسانية كانتهاك حرمات المنازل و الاعتداء على الأبرياء و الأملاك الخاصة و العامة.

