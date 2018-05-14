«الثني» يتابع عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي

عين ليبيا

ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الاثنين بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال اجتماع عقده مع وكيل الوزارة الجديد حبيب الميهوب.

وبحث خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكتب وزير الخارجية المستشار عبد الحميد المقيرحي والمراقب المالي العام للوزارة عبدالله بوشابك الأوضاع الإدارية والمالية للوزارة وسير عملها سياسيا محليا ودوليا وعلى مختلف الأصعدة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني عن أمله في النجاح للميهوب بعد توليه مهامه وكيلا لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، متمنيا له النجاح والتوفيق في أداء مهامه المنوطة به.

وأكد على ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة للرفع من مستوى أدائها المهني، ورفع القدرة البشرية للوزارة وتنميتها من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي من شأنها صقل العاملين بهذه الوزارة الحيوية.

وأصدر التعليمات بضرورة الانتهاء من كافة المشاريع قيد الإنجاز التي تخص وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بالمقرات وغيرها.

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