المتوسط :

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الإثنين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس ، وفد مشائخ وأعيان المنطقة الشرقية بحضور مقرر المجلس محمد أبو سنينة ورئيس مجلس درنة البلدي عوض بلعدج وعدد من رؤساء المجالس والبلديات في المنطقة الشرقية.

وأفاد المكتب الإعلامى للمجلس،بأن الاجتماع يأتي بهدف للتباحث حول الأحداث الجارية في مدينة درنة،مؤكدين على أهمية تضافر الجهود من أجل تجنيب المدينة ويلات الحرب والمحافظة على المدنيين وممتلكاتهم.

ووصف مشائخ وأعيان المنطقة الشرقية ، درنة بالبوتقة التي انصهرت فيها كل الأطياف والقبائل الليبية، مضيفين أن هذا يجب ألاّ يكون ذريعة لصراع قبلي، مؤكدين مرجعيتهم هو الاتفاق السياسي ومؤكدين تبعيتهم لحكومة الوفاق على الصعيد التنفيذي .

وطالب المشائخ والأعيان، بالسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول للمدينة وعدم عرقلتها من الطرف المحاصر، موضحين أن هناك أجهزة طبية تم منع دخولها، وأن المريض يحتاج لقطع 150 كيلومترًا لتلقي العلاج.

من جهته،أكد المشري أن مشكلة درنة متشابكة ولكنها ممكنة الحل، مشددا على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات وعدم إعطاء أية ذريعة لتدمير المدينة ومؤكدا دعم المجلس الكامل للمساعدة في حل الأزمة وإنهاء حصار المدينة حيث يقوم بالتواصل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالغ الأهمية لتوضيح الأمور على حقيقتها.

The post «المشري» لـ«أعيان المنطقة الشرقية» :أتواصل مع المجتمع الدولى لإنهاء أزمة درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية