مدير مركز بنغازي الطبي يحذر من صفحة مزورة باسمه على “الفيسبوك”

بنغازي-العنوان

حذّر مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتور عبدالكريم القبائلي اليوم الإثنين من الانجرار خلف الصفحات التي تدعو إلى بث الفتنة ونشر الأكاذيب وتحاول ثني المجهودات التي تبذل من قبل العاملين في المركز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ووصفت إحدى الصفحات المزورة باسم القبايلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أحد شهداء معركة الكرامة “الشهيد فيصل فرج بوزقية” بـ”الداعشي”.

وأكد القبائلي في تصريح خاص للعنوان اليوم الإثنين، إن ما ذكرته الصفحة المزورة عار عن الصحة، وأنه تربطه علاقة وثيقة وجيدة بالشهيد وأسرته.

وأشار القبائلي إلى أن شهيد الواجب “فيصل فرج بوزقية” هو أحد موظفي المركز وشارك في معركة الكرامة وضحى بروحه مدافعا عن مدينة بنغازي من الإرهابيين.

وناشد القبائلي كل الجهات الأمنية بالتصدي لمثل هذه الصفحات التي تسعى إلى خلق الفتنة بين أهالي بنغازي وثني المخلصين عن العمل لتحسين الأوضاع في المركز الطبي وغيره من المؤسسات الحيوية في البلاد.

وكانت إدارة التمريض بالمركز قد كرمت اليوم في احتفال بمناسبة اليوم العالمي للتمريض شهداء الواجب من العاملين وعناصر التمريض وكان من بين المكرمين “الشهيد فيصل فرج بوزقية”.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية