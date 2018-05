«الأوقاف» تعيد فتح مصليات النساء بمساجد بنغازي خلال رمضان

المتوسط :

طالب مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في بنغازي ، اليوم الاثنين، اللجان الإدارية بمساجد المدينة بإعادة فتح مصليات النساء لتأدية صلاة التراويح و الإشراف على أعادة فتحها و إغلاقها بشكل يومي طيلة شهر رمضان.

وتأتي تلك الإجراءات كخطوة إحترازية تفاديا لوقوع أية اعتداءات إرهابية، جدير بالذكر أن المكتب طالب في فبراير الماضي بإغلاق مصليات النساء إلى حين إشعار آخر، وإقامة حواجز أمام مداخل المساجد لمنع وقوف السيارات بالقرب من المساجد.

