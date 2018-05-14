الدكتور سعد عقوب يبحث إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي

البيضاء 14 مايو 2018 (وال)- عقد وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اجتماعاً ضم مديري الإدارات.

هذا وتركز الاجتماع على بحث واستعدادات الوزارة والمرافق الصحية والطبية، لاستقبال شهر رمضان، وأطر التنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة للقطاع .

وشدد الدكتور سعد عقوب على ضرورة إنشاء واعتماد صندوق التكافل الاجتماعي، الذي يهدف إلى تقديم التسهيلات المادية لمنتسبيه من الموظفين ومديري الإدارات بديوان وزارة الصحة .

وكشف الدكتور سعد عقوب عن إنشاء مركز للتدريب داخل ديوان الوزارة بالبيضاء، لتطوير أداء العاملين في هذا القطاع، وتحسين الخدمات المقدمة لمستقبلي الخدمة بمختلف أنواعها، وعقد لقاءات عمل لتوعية الموظفين . (وال- البيضاء) أ ف/ ر ت

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