مساعدات من الصليب الاحمر الدولي للاسر النازحة ببلدية الجفرة

وزع الصليب الاحمر الدولي بالتعاون مع الهلال الاحمر والشؤون الاجتماعية ببلدية الجفرة مساعدات غذائية وغيرغذائية للاسر النازحة والاسر الاكثر احتياجا بمدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء .

وقال محمد الاغا مسئول مكتب التواصل والاعلام باللجنة الدولية للصليب الاحمر البعثة الفرعية مصراتة بأن” هذه المساعدات تضم الف وخمسمائة سلة غذائية تقدم للاسر النازحة والاسر الاكثر احتياجا لمساعدتها على المصاريفالمكلفة خلال شهر رمضان المبارك والتي تثقل كاهل الاسرة الليبية خصوصا في ظل الوضع الراهن الذي تمر به ليبيااقتصاديا وشح السيولة المالية في المصارف”.

وتشتمل السلة الغذائية على الارز والزيت والسكر والفاصوليا والمكرونة والطماطم والتن ومواد التنظيف والبطاطين والافرشة اضافة الى معدات واواني الطبخ وغيرها من المواد الاخرى .

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