مراسلنا: الجيش يشن غارات جوية على مواقع ” شورى درنة ” في جنوب المدينة

أكد مراسل ( المتوسط ) في درنة ، ” إن الطيران الحربي الليبي والتابع لرئاسة الأركان الجوية الليبية شن عدد من الغارات الجوية في درنة”.

وأضاف ” إن غارات الجوية شنت علي مواقع ونقاط تابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل ” في محور الحيلة جنوب مدينة درنة”.

وكانت ( المتوسط) قد أعلنت عن إصابة أحد العناصر الإرهابية البارزة وأخطرهم لدى ما تسمى ” قوة حماية درنة ” ويدعى ” يحى رجب الحصادي ” نتيجة المواجهات الأخيرة مع القوات المسلحة في منطقة ” الفتائح ” بتاريخ 7 مايو 2018 .

