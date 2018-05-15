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مراسلنا: الجيش يشن غارات جوية على مواقع ” شورى درنة ” في جنوب المدينة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص – المتوسط:

أكد مراسل ( المتوسط ) في درنة ، ” إن الطيران الحربي الليبي والتابع لرئاسة الأركان الجوية الليبية شن عدد من الغارات الجوية في درنة”.

وأضاف ” إن غارات الجوية شنت علي مواقع ونقاط تابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل ” في محور الحيلة جنوب مدينة درنة”.

وكانت ( المتوسط) قد أعلنت عن  إصابة أحد العناصر الإرهابية البارزة وأخطرهم لدى ما تسمى ” قوة حماية درنة ” ويدعى ” يحى رجب الحصادي ” نتيجة المواجهات الأخيرة مع القوات المسلحة في منطقة ” الفتائح ” بتاريخ 7 مايو 2018 .

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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