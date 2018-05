«الملتقى الوطني الليبي» يشدد على مطلب الليبيون لمؤسسة عسكرية موحدة

المتوسط :

كشف الملتقى الوطني الليبي، أن الليبيين يريدون حماية الحدود دون الانحياز سياسيا من أجل خدمة الوطن ككل وفي خدمة كل مواطن ليبي أينما كان. ‎

واشار الملتقى في تغريدات له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الإثنين، انه ‏تم تنظيم قرابة 42 إجتماع في 27 مدينة وشارك فيهم قرابة 2500 شخص، معتبرا تلك عملية فريدة من نوعها، كلقاءات مباشرة مع الأطراف الفاعلة والمعنية. ‎

واكد الملتقى على ضرورة إيجاد دولة قوية لامركزية قادرة على إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي بالبلاد، كاشفاً عن وجود نقاط خلافية تستوجب العمل عليها من بينها التلازم بين العملية الدستورية والعملية الإنتخابية، موضحاً أن الليبيين يطالبون المجتمع الدولي أن يكون هناك شفافية في التعامل مع ‎ليبيا، ولإعادة الفعل السياسي إلى الليبيين أنفسهم.

