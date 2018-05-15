مطار بني وليد المدني يدخل عملية الصيانة تمهيدا لافتتاحه

شرعت الشركة المكلفة من الحكومة الموقتة بصيانة مطار بني وليد المدني بعد الانفجار الذي وقع به السنة الماضية و أدى الي توقف الشركة المتعاقدة على صيانة المطار .

وقد باشرت الشركة في صيانة صالة الركاب الخاصة بالمطار والعمل لإصلاح الأعطاب التي تسبب فيها التفجير بالاضافة الى عمل إضافات اخرى للمطار لكي تطابق المواصفات الدولية المعتمدة كمطار مدني وزيادة طول المهبط الخاص بالمطار.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني قد قرر نقل تبعية مطار بني وليد إلى مصلحة المطارات بناء على كتاب وزير المواصلات بهذا الخصوص.

يشار إلى أن مطار بني وليد هوَ مطار عسكري سابقا ويَقع في الجزء الشرقي من المدينة وكان المطار ساحة للاشتباكات والمعارك أكثر من مرة خلال عام 2011.

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