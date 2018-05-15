مجلس النواب الليبي يستعد للانتقال إلى مقره الرئيسي فى بنغازي

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر النويري، في مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، يوم أمس الاثنين 14 مايو/أيار، أعضاء مجلس النواب الليبي، للانتقال المجلس إلى المقر الرئيسي بمدينة بنغازي، لعقد أولى جلساته في مقره الرسمي، بحسب الإعلان الدستوري.

بنغازي — سبوتنيك. وقال النويري، في بيان رسمي حصلت وكالة “سبوتنيك” نسخة منه أن: “الإعلان الدستوري ينص على أن المقر الدائم لمجلس النواب هو مدينة بنغازي”، مضيفاً أن: “قبل ثلاثة سنوات لم نستطيع الاجتماع بالمدينة بعد أن أبلغتنا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية باستحالة انعقاد جلسات مجلس النواب في بنغازي”.

وأضاف البيان:

لقد عاد الاستقرار الآن لمدينة بنغازي، لذلك أدعو زملائي السادة النواب المجتمعين ببنغازي، بالانتقال إلى المقر الأساسي بمدينة في بنغازي، والالتزام بهذا الواجب الدستوري.

وأوضح: “سنعمل على استيفاء الإجراءات وتعديل عدد من القرارات المطلوبة للانعقاد”، وحث النويري في بيانه على “رئيس ديوان مجلس النواب البدء في تجهيز مقر البرلمان بأسرع وقت ممكن”.

وشهدت انتخابات مجلس النواب الليبي التي أجريت في 25/يونيو 2014 ، فوز مترشحي التيار الوطني والليبرالي بأغلبية المقاعد، بينما حصلت التيارات الإسلامية على حوالي 30 مقعد فقط واتخذت من طبرق مقرا له.